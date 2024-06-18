В Ереване осквернили флаг и герб РФ

На "Аллее Славы" в ереванском парке Победы сорвали флаг и герб РФ, установленные у памятника армянским и российским пограничникам, несущим службу на рубежах республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в столичной мэрии сообщили, что они не несут ответственности за произошедшее, а информацию необходимо уточнять у собственников территории.

Городские власти также пообещали уточнить сведения об инциденте.

Согласно данным газеты "Иравунк", государственный флаг РФ разорвал русофоб или группа русофобов. При этом до сих пор его не заменили, никто не понес ответственности за произошедшее. Газета также отмечает, что это - уже не первый случай осквернения памятника.

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