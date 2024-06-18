https://news.day.az/world/1669035.html На заводе в Стамбуле вспыхнул сильный пожар
На заводе в Стамбуле вспыхнул сильный пожар
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Стамбуле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, пожар начался в зоне кожевенной промышленности в Тузле.
По неизвестной причине на заводе по производству автозапчастей вспыхнул пожар. Огонь охватил большую территорию, поэтому на место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад.
На месте пожара также слышны взрывы. Из-за ветра огонь распространился на близлежащие заводы и лесной массив.
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