На заводе в Стамбуле вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул на заводе в Стамбуле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, пожар начался в зоне кожевенной промышленности в Тузле.

По неизвестной причине на заводе по производству автозапчастей вспыхнул пожар. Огонь охватил большую территорию, поэтому на место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад.

На месте пожара также слышны взрывы. Из-за ветра огонь распространился на близлежащие заводы и лесной массив.

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