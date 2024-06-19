Французская полиция ужесточает карательные меры в Новой Каледонии

В среду утром в Новой Каледонии были арестованы восемь человек, в том числе Кристиан Тейн, лидер движения за независимость CCAT.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Mediapart.

Тейн считается лидером Группы координации полевых действий (CCAT), организации, созданной в ноябре 2023 года и чьи лидеры обвиняются властями в причастности к протестам в Новой Каледонии.

Согласно предоставленным данным, задержанные подозреваются "в связях с организованной преступностью". В отношении задержанных применена мера пресечения в виде ареста на 96 часов.

Отметим, что организация была CCAT названа министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном "мафиозной стурктурой".

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