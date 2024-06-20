https://news.day.az/world/1669269.html Стало известно, когда могут встретиться Эрдоган и Байден
В публикации отмечается, что основной темой саммита станет Российско-украинский конфликт.
Стало известно, когда могут встретиться Эрдоган и Байден
Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Habertürk со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что основной темой саммита станет Российско-украинский конфликт.
Телеканал подчеркивает, что Эрдоган может обратить внимание лидеров Североатлантического альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях.
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