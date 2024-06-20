Стало известно, когда могут встретиться Эрдоган и Байден

Отложенные ранее переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена могут состояться на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Habertürk со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что основной темой саммита станет Российско-украинский конфликт.

Телеканал подчеркивает, что Эрдоган может обратить внимание лидеров Североатлантического альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!