СМИ сообщили о планах Ирана в три раза увеличить производство обогащенного урана

Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана на объекте в Фордо, что даст Тегерану возможности для быстрого создания ядерного арсенала. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Согласно секретным документам и анализу экспертов по вооружениям, производство обогащенного урана на самом защищенном ядерном объекте Ирана может вскоре утроиться, и это даст Тегерану новые возможности для быстрого создания ядерного арсенала, если он этого захочет", - сообщает газета.

В материале уточняется, что речь идет о задействовании сотен новых центрифуг.

Издание пишет, что инспекторы МАГАТЭ подтвердили информацию о новых строительных работах на ядерном объекте в Фордо всего через несколько дней после того, как Тегеран официально уведомил агентство о планах существенной модернизации этого подземного объекта на севере центральной части Ирана. Отмечается, что хоть это и меньший из двух иранских заводов по обогащению урана, Фордо считается особо значимым в связи с тем, что он "практически неуязвим для авиаударов".

Согласно техническому анализу, который попал в распоряжение The Washington Post, расширение деятельности на одном лишь объекте в Фордо позволит Ирану ежемесячно накапливать ядерное топливо для создания нескольких бомб.

Газета подчеркивает, что Иран также раскрыл планы об увеличении производства обогащенного урана в ядерном центре в Натанзе.

По данным газеты, Иран имеет в запасах около 136 кг высокообогащенного урана, с помощью которого за несколько недель или даже дней можно произвести атомные заряды.

"Считается, что Иран также накопил большую часть технических знаний и возможностей для создания простого ядерного устройства, хотя, по мнению представителей разведки и экспертов по вооружениям, вероятно, потребуется еще два года, чтобы создать ядерную боеголовку, которую можно было бы установить на ракету", - отмечает The Washington Post.

Издание пишет, что увеличение производства обогащенного урана на обоих заводах "наверняка приведут к эскалации напряженности в отношениях с Западом и вызовут опасения относительно того, что Тегеран активно движется к тому, чтобы "перейти порог превращения в ядерную державу, способную быстро производить ядерные бомбы".

Тем не менее, Иран не прекращает утверждать, что у него нет планов по созданию ядерного оружия.

Ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон ответит в случае, если Иран осуществит планы по масштабному увеличению производства обогащенного урана.

"Если Иран осуществит эти планы, мы ответим должным образом", - заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали СВПД, что предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года занимавший тогда пост президента Дональд Трамп принял решение о выходе США из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В декабре прошлого года МАГАТЭ распространило доклад, в котором утверждалось, что Иран наращивает запасы обогащенного урана. Это, как заявил в январе текущего года пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, вызывает в ЕС большую обеспокоенность, и в Брюсселе считают необходимым вернуться к иранской ядерной сделке.

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