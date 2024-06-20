https://news.day.az/world/1669439.html Румыния передаст Украине систему Patriot
Румыния передаст Украине систему Patriot
Румыния решила передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в обмен на аналогичную систему от союзников по НАТО. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Румыния в данный момент обладает двумя системами Patriot, одну из которых Совет обороны Румынии решил передать Киеву.
Бухарест принял это решение при условии, что союзники по Североатлантическому альянсу продолжат переговоры о предоставлении Румынии аналогичной системы в качестве замены.
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