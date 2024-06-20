Президент Румынии отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг, 20 июня, снял свою кандидатуру на должность генерального секретаря Североатлантического альянса в пользу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Об этом сообщается на сайте администрации президента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как говорится в сообщении, в конце прошлой недели глава румынского государства проинформировал союзников по НАТО о снятии своей кандидатуры на пост генсека организации. Йоханнис попросил членов Высшего совета национальной обороны Румынии поделиться своим мнением о кандидатуре Рютте на эту должность, они высказались за поддержку Бухарестом кандидатуры премьера Нидерландов.

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