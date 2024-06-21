Китай обвинил ЕС в провоцировании торговой войны

Евросоюз провоцирует торговые споры, а также нагнетает торговые разногласия с Китаем на фоне намерения Брюсселя ввести пошлины на китайские электромобили, такая ситуация может привести к торговой войне. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая, передает Day.Az.

"К сожалению, европейская сторона продолжает провоцировать торговые споры... ЕС продолжает нагнетать торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". Ответственность полностью лежит на стороне ЕС", - подчеркивается в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что Пекин всегда следовал установленным ВТО правилам.

Как подчеркнули в министерстве коммерции Китая, нынешнее положение дел в торговле между КНР и странами ЕС противоречит тому, что хотел бы видеть Пекин.

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