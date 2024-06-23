Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинул Красное море

Авианосная группа во главе с авианосцем "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower) покинула Красное море.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Ее заменит авианосная ударная группа "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt) "после завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе", уточнили в CENTCOM.

Хуситы неоднократно заявляли об атаках на авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр". Накануне военный представитель "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа утверждал, что по кораблю был нанесен удар крылатыми и баллистическими ракеты. В CENTCOM это опровергли.

Авианосец "Дуайт Д. Эйзенхауэр" был переброшен в регион после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. После начала атак хуситов он защищал суда, следующие транзитом через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!