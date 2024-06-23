https://news.day.az/world/1670036.html Стрельба в США - есть погибшие и раненые
Стрельба в США - есть погибшие и раненые
Четыре человека погибли, 14 пострадали в результате стрельбы в городе Фордайс (штат Арканзас).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.
"Все погибшие в результате стрельбы были гражданскими лицами", - говорится в заявлении полиции.
По ее данным, в результате стрельбы в пятницу в продуктовом магазине 14 человек получили ранения - "11 гражданских лиц, двое сотрудников полиции и подозреваемый".
Другие подробности инцидента не приводятся, полиция ведет расследование.
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