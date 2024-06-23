https://news.day.az/world/1670088.html В Европарламенте может появиться «пророссийская» фракция
В Европарламенте может появиться «пророссийская» фракция
"Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена основать фракцию "Суверенитисты" в Европарламенте, которая будет выступать за нормализацию отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В мае всех представителей АдГ исключили из фракции "Идентичность и демократия", что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. После этого "Альтернатива для Германии" начала искать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.
Для создания фракции нужно минимум 23 депутата из семи государств ЕС.
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