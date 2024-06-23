Перестрелка в Махачкале

- есть погибший и раненые - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудник полиции убит и еще шесть человек ранены в результате перестрелки в Махачкале. Об этом сообщает МВД Дагестана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Махачкале, предварительно, один сотрудник полиции убит, шесть ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди гражданского населения пострадавших, погибших нет.

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