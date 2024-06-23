https://news.day.az/world/1670138.html Задержан глава Сергокалинского района Дагестана - ВИДЕО
Задержан глава Сергокалинского района Дагестана - ВИДЕО
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в теракте в Махачкале и Дербенте. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья", - сказал собеседник агентства.
"У Омарова по месту жительства проводятся обыски. Сам он находится в полиции и дает показания", - отметил собеседник.
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