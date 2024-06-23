Задержан глава Сергокалинского района Дагестана

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров задержан в связи с участием его сыновей в теракте в Махачкале и Дербенте. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Магомед Омаров задержан в связи с тем, что в нападении на Махачкалу и Дагестан участвовали его сыновья", - сказал собеседник агентства.

"У Омарова по месту жительства проводятся обыски. Сам он находится в полиции и дает показания", - отметил собеседник.

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