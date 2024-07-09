У Армении крупные неприятности в космосе

Ряд стран обвинил Ереван в неправильном запуске в космос двух спутников ("Айасат-1" и "Армсат-1"), которые теперь мешают космическим аппаратам других стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, как утверждается, запущены они были в космос непрофессионально, не были должным образом просчитаны орбиты и т.д.

Согласно информации, сейчас все шишки валят на бывшего замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую программу Армении. До этого он работал таксистом в США. На данный момент таксист-министр уже освобожден от занимаемой должности.

Спутник Armsat-1, который изготовила для Армении испанская компания Satlantis, был запущен в мае 2022 года. Погосян утверждает, что это частный проект, имеющий отношение к Армении только из-за лицензии на осуществление космической деятельности. Второй спутник "Айасат-1" - первый спутник армянского производства, выведенный на орбиту 1 декабря 2023 года с военно-воздушной базы "Ванденберг" в Калифорнии.

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