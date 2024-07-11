Кампания Байдена столкнулась с сокращением финансирования после дебатов с Трампом

С начала июля поступление средств на избирательную кампанию президента США Джо Байдена значительно сократилось как от крупных спонсоров, так и от простых американцев. Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это уже катастрофично", - сказал NBC один из источников, близких к избирательному штабу Байдена. Другой источник подтвердил, что поступление денег "полностью прекратилось". Ожидается, что по сравнению с июнем в этом месяце ожидается как минимум двукратное сокращение.

Телеканал отмечает, что после крайне неудачных для Байдена теледебатов с Дональдом Трампом пожертвования на избирательную кампанию действующего президента США даже увеличились, но это продолжалось недолго.

При этом источник NBC полагает, что крупные спонсоры, ранее угрожавшие прекратить финансирование, в конце концов не сделают этого хотя бы для того, чтобы не облегчать избирательную кампанию Дональду Трампу.

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