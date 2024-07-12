Тайвань закупит у США инфракрасные системы слежения для F-16V

Тайвань закупит у Вашингтона инфракрасные системы поиска и слежения, которые будет использовать на истребителях F-16V. Как сообщает Центральное информационное агентство острова, сумма контракта составит $345 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным источника агентства, соответствующие системы, включенные в план закупок вооружения, будут установлены на 66 истребителях F-16V, заказанных также в США. Как уточнили в оборонном ведомстве острова, эти системы нового поколения были разработаны специально для F-16V и позволят повысить возможности истребителей по обнаружению целей и их сопровождению, а также общую эффективность ведения воздушного боя.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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