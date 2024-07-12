Премьер Грузии заверил замгоссекретаря США в готовности улучшать отношения двух стран

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече в Тбилиси с заместителем госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зеей выразил готовность властей к улучшению отношений двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Премьер-министр подтвердил готовность властей Грузии к оздоровлению двусторонних отношений и отметил, что в этом процессе особенное значение придается встречным шагам и прагматичным, рациональным и справедливым подходам", - говорится в сообщении.

На встрече Кобахидзе и Зея обсудили также предстоящие в Грузии в октябре парламентские выборы. Премьер отметил, что в стране будет обеспечено проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Министерство обороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения "Достойный партнер", запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Минобороны США обосновало решение о переносе учений тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии.

Кобахидзе неоднократно заявлял о готовности властей к перезагрузке отношений с США, которые начали ухудшаться после принятия в мае в Грузии закона об иноагентах.

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