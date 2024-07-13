https://news.day.az/world/1674564.html Израиль сообщил о ликвидации руководителя отдела внутренней безопасности ХАМАС
Израиль сообщил о ликвидации руководителя отдела внутренней безопасности ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного представителя палестинской радикальной группировки ХАМАС Хоссама Мансура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации армейской пресс-службы, Мансур был убит в результате точечного авиаудара ЦАХАЛ. Ликвидированный боевик возглавлял отдел внутренней безопасности ХАМАС. Кроме того, Мансур был одним из директоров организации "Аль-Хайр", которая, по данным израильских военных, под видом гуманитарной деятельности занимается финансированием терроризма.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре