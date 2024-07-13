Израиль сообщил о ликвидации руководителя отдела внутренней безопасности ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного представителя палестинской радикальной группировки ХАМАС Хоссама Мансура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации армейской пресс-службы, Мансур был убит в результате точечного авиаудара ЦАХАЛ. Ликвидированный боевик возглавлял отдел внутренней безопасности ХАМАС. Кроме того, Мансур был одним из директоров организации "Аль-Хайр", которая, по данным израильских военных, под видом гуманитарной деятельности занимается финансированием терроризма.

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