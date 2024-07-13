Трампу разрешат пользоваться Facebook и Instagram

Компания Meta намерена в ближайшее время снять ограничения, введенные на использование социальных сетей Facebook и Instagram бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщают американские СМИ, передает DayAz.

Сообщается, что компания намерена пойти на такой шаг, чтобы обеспечить равные возможности кандидатам на предстоящих президентских выборах в США.

Отметим, что в последние недели своего президентского срока Трамп был лишен возможности публиковать сообщения в Facebook и Instagram. Это произошло после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца, занимавшего тогда пост президента США, попытались помешать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября 2020 года, в Конгрессе США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!