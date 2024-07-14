https://news.day.az/world/1674808.html Нетаньяху заявил, что война в Газе закончится после поражения ХАМАС
Нетаньяху заявил, что война в Газе закончится после поражения ХАМАС
Израиль закончит войну в секторе Газа только после поражения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Война закончится только тогда, когда мы достигнем всех ее целей, ни минутой ранее", - приводит его слова издание Ynet.
Нетаньяху уточнил, что победой будет считаться уничтожение политического и военного потенциала ХАМАС, а также возвращение всех заложников.
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