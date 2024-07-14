В США не нашли связей подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа с экстремистами

Правоохранительные органы США пока не обнаружили связей подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По их словам, связи с экстремистами "неизвестны". Но следователи продолжают расследовать информацию о подозреваемом, изучая все его контакты.

Национальный комитет Республиканской партии США сообщил, что ее съезд, запланированный на 15 июля в Милуоки, не будет отменен или перенесен. На нем ожидается утверждение Трампа в качестве официального кандидата республиканцев на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября. Политик примет участие в съезде.

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