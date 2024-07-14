В США представят законопроект о защите кандидатов в президенты

Члены Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Лоулер и демократ Ричи Торрес (оба от штата Нью-Йорк) планируют представить законопроект, предполагающий предоставление кандидатам в президенты страны усиленной защиты.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Покушение на экс-президента [Дональда] Трампа прошлым вечером стало темным моментом в нашей истории. По мере поступления новой информации становится ясно, что всем основным кандидатам в президенты требуется дополнительная защита", - говорится в совместном заявлении законодателей. "Именно поэтому мы планируем представить законопроект, обеспечивающий усиленную охрану со стороны Секретной службы президенту Джо Байдену, бывшему президенту Дональду Трампу и кандидату в президенты Роберту Кеннеди - младшему", - добавили конгрессмены.

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