В Европе сообщили, что ЕС проигнорирует саммит глав МИД в Будапеште

Евросоюз хочет бойкотировать саммит глав МИД в Будапеште в августе, объединение планирует провести встречу в те же даты. Как передает Day.Az, об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести в Будапеште 28-29 августа саммит по иностранным делам. Встреча - прекрасная возможность для премьера Виктора Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку блока, но после его несогласованных визитов в Россию и Китай многие в ЕС недовольны его поведением, отмечает Politico.

По информации источника газеты, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом в Венгрии.

"Если в тот же день состоится официальное заседание совета по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт", - сказал один из дипломатов.

Другой источник издания добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотели "послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

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