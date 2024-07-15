В Турции задержаны подозреваемые в связях с террористами Гюлена

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая объявил о проведении масштабной операции против лиц, причастных к террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Как сообщает Day.Az, в публикации главы МВД в соцсетях говорится, что операция под кодовым названием Kıskaç-22 (Ловушка) продолжается уже четыре дня и охватила 27 провинций страны, в том числе, Анкару, Измир, Анталью и Бурсу.

Задержано 74 лица, подозреваемых в связях с FETÖ.

Министр сообщил, что в числе задержанных есть пользователи программы зашифрованного обмена информацией ByLock, которую активно использовали террористы Гюлена.

"При поддержке народа, мы продолжим решительную борьбу с членами FETÖ и пособниками этой преступной организации", - заверил министр.

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