В Нью-Дели определят победителей номинаций в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО

В период с 21 июля по 31 августа в столице Индии пройдет 46-й конгресс Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе сессии будут обсуждаться предложения по включению 27 объектов в Список всемирного наследия и состояние сохранности 124 объектов, уже включенных в Список всемирного наследия и в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Как сообщает Day.Az, в список вошли Аппиева дорога( Реджина Виарум) Италии, культурный ландшафт археологической зоны Аль-Фау Саудовской Аравии, появление людей современного типа: места плейстоценовой эпохи в Южной Африке, золотые прииски на острове Садо в Японии,: группа зданий, представляющих идеальный порядок китайской столицы, - Центральная ось Пекина и другие памятники культуры.

Напомним, что ранее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли пять исторических объектов из Азербайджана. Это старая крепость в Баку - Ичеришехер с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней, включенные в 2000 году, Культурный пейзаж наскальных рисунков Гобустана (2007), Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом (2019), Культурный ландшафт народа Хыналыг и маршрут перегона скота "Кёч-Йолу" (2023), Гирканские леса (2023).

Комитет всемирного наследия является одним из двух руководящих органов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. В его состав входят представители 21 государства, избранные из числа 195 государств-участников Конвенции. Комитет отвечает за реализацию положений Конвенции. В частности, он рассматривает предложения о включении новых объектов в Список всемирного наследия и оценивает состояние сохранности объектов, уже включенных в Список всемирного наследия, на основе анализа, подготовленного экспертами ЮНЕСКО. Комитет проводит очередные сессии один раз в год.

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