США о потенциальной нормализации связей Сирии и Турции

Администрация США будет наблюдать за возможной нормализацией отношений между Сирией и Турцией, но считает, что в прошлом ожидания этого не оправдывались. Такую позицию изложил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели сообщения об этом. Вас не удивит, что мы перенаправим вас к [турецкому президенту Тайипу] Эрдогану, чтобы он это комментировал, - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон оценивает возможность нормализации связей между двумя странами. - В прошлом были похожие сообщения, но это ни к чему не привело. Так что увидим, что произойдет сейчас. Каждая страна, конечно, сама решает, какими будут ее внешние отношения, они сами должны об этом говорить".

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