https://news.day.az/world/1676563.html Сильное землетрясение в Турции
Сильное землетрясение в Турции
В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями (AFAD) Турции, сообщает Day.Az.
Было отмечено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10,23 километра.
О каких-либо последствиях стихийного бедствия не сообщается.
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