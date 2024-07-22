Сильное землетрясение в Турции

В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями (AFAD) Турции, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10,23 километра.

О каких-либо последствиях стихийного бедствия не сообщается.

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