Североатлантический альянс ждет неизбежный раскол в ближайшие десять лет. Как передает Day.Az, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

"НАТО не сможет пережить еще десять лет. Когда украинский конфликт закончится поражением военного блока, вы увидите глубокий раскол в самом альянсе, а также отказ стран от совместной работы в рамках союза. Обманутые ожидания членов НАТО появятся на поверхности", - отметил эксперт.

Риттер пояснил, что причиной развала альянса может послужить самоотмена Запада, которая проявляется в введении ограничений друг против друга, росте военных расходов и отказе от диалога с людьми, связи с которыми необходимо поддерживать ради своего блага.

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