Нетаньяху в речи в Конгрессе выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, призвал к созданию альянса безопасности на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО в Европе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После Второй мировой войны США создали "альянс безопасности в Европе в противовес растущей советской угрозе", а сегодня "Америка и Израиль могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке в противовес растущей иранской угрозе", сказал израильский премьер. "Все страны, у которых мир с Израилем и у которых будет мир с Израилем, должны быть приглашены в этот альянс", - добавил он.

Это уже четвертое выступление израильского премьера перед американскими конгрессменами за его политическую карьеру. В предыдущий раз Нетаньяху выступал на совместном заседании обеих палат Конгресса в марте 2015 года.

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