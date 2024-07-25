В Турции сообщили о задержании более 70 подозреваемых в связях с ИГ

Службы безопасности Турции задержали 72 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 13 провинциях, задержаны 72 человека", - написал министр в X (ранее Twitter). Задержания проведены в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Стамбуле, Трабзоне, Хатае.

Спецслужбы Турции регулярно проводят операции против ИГ. За год в Турции, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с группировкой.

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