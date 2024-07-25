ВВС Израиля за сутки атаковали более 60 целей по всей Газе

Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали свыше 60 различных целей по всему сектору Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, ударам в палестинском анклаве подверглись объекты военной инфраструктуры.

Сухопутные подразделения продолжают действовать в районах городов Рафах и Хан-Юнис, а также в центральной части сектора Газа. В частности, в районе Хан-Юниса за последние несколько дней ликвидированы десятки вооруженных палестинцев и уничтожено порядка 50 объектов инфраструктуры, которыми пользовались радикальные формирования.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!