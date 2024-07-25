Байден усилит давление на Израиль после отказа от переизбрания

Президент США Джо Байден намерен ужесточить риторику и усилить давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих переговорах, чтобы добиться перемирия между еврейским государством и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Politico сообщили три анонимных источника в администрации США.

По их информации, после недавнего отказа от борьбы за переизбрание Байден намерен сосредоточиться на заключении сделки между Израилем и ХАМАС, предусматривающей освобождение израильских заложников и окончание боевых действий в секторе Газа. С этой целью американский лидер на предстоящих переговорах с Нетаньяху планирует оказать давление на премьера Израиля и добиться от него соответствующих гарантий. Как пишет издание, в беседе с одним из членов своей команды 22 июля Байден заявил, что, по его мнению, США "на грани того, чтобы добиться" урегулирования конфликта в Газе.

По данным Politico, в США Нетаньяху планирует встретиться не только с Байденом и вице-президентом страны Камалой Харрис, но и с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Источники издания сообщают, что объявление об этой встрече вызвало значительное недовольство действующего президента в адрес израильского премьера.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. 24 июля он выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, где заявил, что операция Израиля в Газе может быстро закончиться, если ХАМАС сложит оружие и освободит заложников. Многие законодатели от Демократической партии бойкотировали речь израильского премьера.

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