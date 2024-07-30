https://news.day.az/world/1678465.html Ираклий Кобахидзе встретился с Масудом Пезешкианом
Ираклий Кобахидзе встретился с Масудом Пезешкианом
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Тегеране с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этой встрече распространила Администрация грузинского правительства.
Сообщается, что Кобахидзе поздравил президента Ирана с победой на выборах и пожелал ему успехов.
В ходе визита в Иран И.Кобахидзе сопровождает министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Кобахидзе и Давиташвили сегодня примут участие в инаугурации нового президента Ирана.
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