Ираклий Кобахидзе встретился с Масудом Пезешкианом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Тегеране с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этой встрече распространила Администрация грузинского правительства.

Сообщается, что Кобахидзе поздравил президента Ирана с победой на выборах и пожелал ему успехов.

В ходе визита в Иран И.Кобахидзе сопровождает министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Кобахидзе и Давиташвили сегодня примут участие в инаугурации нового президента Ирана.

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