Белый дом не считает неизбежной войну Израиля с "Хезболлах"

Соединенные Штаты по-прежнему не считают неизбежными полномасштабные боевые действия между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", несмотря на резкое обострение ситуации на границе еврейского государства и Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не считаем, что полномасштабная война является неизбежной. Мы в это не верим. И мы считаем, что этого все еще можно избежать", - сказала официальный представитель президента США.

Вечером 27 июля израильская армия сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с ливанской территории. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в населенном пункте Мадждаль-Шамс, в результате 12 детей погибли, еще около 30 человек получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и "Хезболлах", пообещав жесткий ответ. Шиитское движение свою причастность к инциденту отрицает.

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