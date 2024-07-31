Харрис представит своего напарника по предвыборной гонке 6 августа

Вице-президент США Камала Харрис планирует представить своего напарника по предвыборной гонке 6 августа на митинге в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

По их информации, выбор места свидетельствует о том, что напарником Харрис, который будет претендовать на пост вице-президента страны на предстоящих выборах, вероятнее всего, станет губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий президент Джо Байден под нажимом однопартийцев-демократов объявил об отказе от борьбы за переизбрание. Республиканскую партию на выборах будет представлять экс-лидер США Дональд Трамп, его напарником стал Джеймс Дэвид Вэнс.

Ожидается, что Харрис будет вскоре утверждена в качестве кандидата в президенты от демократов. Официально голосование Демпартии по этому вопросу пройдет с 1 по 5 августа в виртуальном формате.

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