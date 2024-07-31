Израиль усиливает безопасность в посольствах по всему миру

Израиль повысил меры безопасности во всех своих дипломатических представительствах и миссиях по всему миру после удара по одному из старших командиров вооруженных формирований "Хезболлах" Фуада Шокра в Бейруте и гибели в Тегеране главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Day.Az со ссылкой на портал Ynet.

По его данным, меры безопасности также были усилены в еврейских учреждениях и еврейских общинах по всему миру.

Ранее армия Израиля сообщила о нанесении вечером 30 июля удара по Бейруту и затем подтвердила, что в результате этой точечной операции был ликвидирован один из старших командиров вооруженных формирований "Хезболлах" Фуад Шокр. По данным израильских военных, он был правой рукой лидера движения Хасана Насруллы и отвечал за стратегические вопросы в военной организации движения, включая ракетное вооружение.

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