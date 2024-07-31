В Иране объявили трехдневный траур по главе политбюро ХАМАС

Всеобщий траур с 31 июля по 2 августа объявлен в Иране в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявило правительство исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Исламской Республики Иран, выражая соболезнования угнетенному и сопротивляющемуся народу Палестины и членам семьи Хании, объявляет всеобщий траур в среду, четверг и пятницу во всем Иране", - сообщается в заявлении кабмина.

В нем подчеркивается, что "это убийство стало еще одним преступлением" Израиля.

Траур также объявил президент Палестины Махмуд Аббас и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов "Ансар Аллах".

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