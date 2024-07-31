В ФРГ раскритиковали вступивший в силу закон о гражданстве

Недавно вступивший в силу в Германии закон об упрощении получения гражданства обесценивает немецкий паспорт. Такое мнение в интервью газете Bild выразила заместитель председателя парламентского блока ХДС/ХСС Андреа Линдхольц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Цифры показывают, что правящая коалиция "Светофор" в некоторой степени обесценила немецкий паспорт. Турбоиммиграция и двойные паспорта - это ошибка. Правило должно быть таким: сначала полная интеграция, потом немецкий паспорт", - заявила она. Ее поддержал и первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

"Важно, чтобы гражданство было финальной точкой успешной интеграции. Учитывая значительно сокращенное время ожидания, в соответствии с законом о гражданстве об этом больше не может быть и речи. Всеобщее признание множественного гражданства является чистой идеологией и не будет способствовать интеграции - как раз наоборот", - сказал политик.

Как пишет Bild, в Германиии после вступления в силу закона об упрощении получения гражданства фиксируется рекордный рост заявлений на получение немецкого паспорта. В федеральных землях и отдельных городах количество заявок резко увеличилось. В Мюнхене, например, ожидают, что число заявлений вырастет в четыре раза, а в Штутгарте - вдвое. В Гессене за первый месяц действия закона было подано 3,3 тыс. заявок, что на 27% больше, чем в июле 2023 года. В Гамбурге количество заявлений увеличилось с 1 153 до 2 031 за тот же период (рост на 76%).

В Бремене это число выросло с 2 444 до 3 450 (рост на 41%). В июле земля Шлезвиг-Гольштейн сообщила о 1 193 заявлениях (865 в предыдущем году, рост на 38%). Самый резкий рост среди всех федеральных земель зарегистрирован в Берлине. С 27 июня по 21 июля региональное ведомство по делам иммиграции сообщило о 5 тыс. заявлений. В прошлом году их было 1 707. В городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), где проживает очень много мигрантов, показатель вырос на 213% (с 150 до 469).

В январе Бундестаг (парламент ФРГ) утвердил законопроект об упрощении получения гражданства, предложенный ранее коалицией "Светофор" в составе Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии. Он подразумевает, что все люди, которые уже прожили в стране несколько лет, работали и платили в ней налоги, могут стать гражданами Германии в упрощенном порядке. Вместо восьми лет, как было до сих пор, получить гражданство можно будет после пяти лет проживания в ФРГ, а в случае "особых интеграционных достижений" это будет возможно даже через три года. Кроме того, соискателям гражданства не нужно будет отказываться от паспорта той страны, из которой они приехали. Закон вступил в силу 27 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!