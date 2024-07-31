Парламент Турции проведет экстренное заседание

Парламент Турции 15 августа проведет экстренное заседание, на котором выступит палестинский лидер Махмуд Аббас.

Как передает Day.Az, об этом говорится в распоряжении главы турецкого законодательного собрания.

"Созываю 15 августа заседание Великого национального собрания Турции, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку палестинского народа и его дела, а также обеспечить, чтобы голос угнетенного палестинского народа был услышан всем миром. На заседании выступит глава Палестины Махмуд Аббас", - отметил спикер парламента Нуман Куртулмуш.

Департамент коммуникаций президента Турции ранее сообщил, что Аббас посетит Анкару 14-15 августа.

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