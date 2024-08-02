https://news.day.az/world/1679275.html Главы Минобороны Турции и Украины провели переговоры
Главы Минобороны Турции и Украины провели переговоры
Министры обороны Турции и Украины Яшар Гюлер и Рустем Умеров провели переговоры в Анкаре. Об этом сообщило турецкое Минобороны в X (ранее Twitter), не приведя подробностей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В рамках визита в Турцию Умерова 1 августа состоялась церемония спуска на воду второго корабля для ВМС Украины "Гетман Иван Выговский".
Украинский министр до этого посещал Турцию в мае и июне. Все встречи были закрытыми для прессы.
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