Главы Минобороны Турции и Украины провели переговоры

Министры обороны Турции и Украины Яшар Гюлер и Рустем Умеров провели переговоры в Анкаре. Об этом сообщило турецкое Минобороны в X (ранее Twitter), не приведя подробностей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В рамках визита в Турцию Умерова 1 августа состоялась церемония спуска на воду второго корабля для ВМС Украины "Гетман Иван Выговский".

Украинский министр до этого посещал Турцию в мае и июне. Все встречи были закрытыми для прессы.

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