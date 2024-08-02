В Словакии проходит операция по борьбе с нелегальной миграцией на границе с Украиной

Операция по противодействию нелегальной миграции и контрабанде проходит в Словакии на границе с Украиной. Об этом сообщил журналистам словацкий министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число попыток нелегально пересечь [границу Украины со Словакией] увеличилось на фоне происходящего военного конфликта на Украине, - сказал он. - В пятницу началась операция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой [на границе с Украиной]".

Глава МВД выразил особую обеспокоенность тем, что увеличилось число попыток контрабанды с Украины оружия и наркотиков. Операция, в которой задействованы более 400 полицейских и несколько сот единиц спецтехники, продлится в течение суток и завершится в субботу. Сейчас усилено патрулирование границы с Украиной.

Между тем Шутай-Эшток отметил, что необходимость проведения операции была вызвана растущей активностью преступных группировок, специализирующихся на перевозке нелегальных мигрантов. Словацкие СМИ со ссылкой на представителя руководства полиции республики проинформировали, что с начала 2024 года на границе с Украиной были задержаны примерно 700 человек, из которых большинство составляли украинские мужчины, не имевшие возможности легально воспользоваться действующими погранпереходами из-за запрета киевских властей военнообязанным покидать страну. В случае их обращения за предоставлением временного убежища в Словакии, они его получают и не подлежат депортации на родину.

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