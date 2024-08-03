Минюст США подал в суд на TikTok

Министерство юстиции США подало иск в суд на социальную сеть TikTok за сбор персональных данных детей в возрасте до 13 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, иск был подан в федеральный суд центрального округа штата Калифорния. Власти обвиняют соцсеть в том, что она в нарушение американского законодательства намеренно позволяла детям до 13 лет создавать учетные записи, даже в "детском режиме" приложение собирало персональные данные.

В Минюсте указали, что представители TikTok тратили в среднем от пяти до семи секунд на проверку того, принадлежит ли учетная запись взрослому человеку или ребенку. Как отмечает издание, иск является новым "витком конфронтации между TikTok и правительством США".

В апреле президент Джо Байден подписал пакет законов, который включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok. В ней предлагается дать компании ByteDance год на продажу соцсети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. ByteDance подала на американское правительство иск с требованием отменить это решение. Прения сторон запланированы на 16 сентября - за четыре месяца до 19 января 2025 года. К этому сроку соцсеть должна быть продана или заблокирована.

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