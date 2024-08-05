Иран заявил, что Израиль должен осознать последствия своих действий

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани предупредил, что Израиль понесет ответственность за убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Израиль должен получить решительный и жесткий ответ, чтобы осознать, что жестокое [поведение] в сфере безопасности имеет тяжелые последствия", - приводит МИД Ирана слова Багери Кани на переговорах с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство Хании и намерен ответить еврейскому государству. По данным издания, США и арабские страны пытались уговорить исламскую республику смягчить позицию. Однако иранские лидеры "поклялись отомстить", даже если их действия приведут к войне.