Израиль прокомментировал угрозу войны с Ираном

Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном, будь то в обороне или нападении, передает Day.Az со ссылкой на RTVI.

Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

"Израиль пребывает в повышенной готовности к любому сценарию - как в обороне, так и в нападении. Мы нанесем очень тяжелый урон в ответ на агрессию против нас с любого направления... Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену", - заявил он.

Ранее стало известно, что власти Израиля задумались о возможности нанесения превентивного удара по Ирану, если станет понятно, что атака со стороны арабской республики будет неизбежной.

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