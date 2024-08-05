https://news.day.az/world/1679823.html Израильские ВВС пролетели над Бейрутом
Израильские ВВС пролетели над Бейрутом
Самолеты ВВС Израиля пересекли воздушное пространство Ливана, на малой высоте пролетев над Бейрутом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в местной службе гражданской обороны.
"Звено израильских истребителей впервые так низко пролетело над Бейрутом", - сказал собеседник агентства.
По свидетельству собеседника, появление израильских самолетов в небе столицы на пониженной высоте стало практически ежедневным.
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