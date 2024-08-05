Израильские ВВС пролетели над Бейрутом

Самолеты ВВС Израиля пересекли воздушное пространство Ливана, на малой высоте пролетев над Бейрутом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в местной службе гражданской обороны.

"Звено израильских истребителей впервые так низко пролетело над Бейрутом", - сказал собеседник агентства.

По свидетельству собеседника, появление израильских самолетов в небе столицы на пониженной высоте стало практически ежедневным.

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