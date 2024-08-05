ВС Латвии получат первую бронемашину Patria собственного производства

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получат первую бронемашину Patria 6x6 собственного производства. Об этом сообщила латвийская телекомпания LSM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, торжественная церемония передачи машины состоится 5 августа на военной базе в Адажи. Министр обороны прибалтийской республики Андрис Спрудс назвал производство подобной техники полного цикла "важным шагом в развитии военно-промышленной индустрии страны". По его словам, подобных проектов в этой сфере не реализовывали с начала 1990-х годов. Ежегодно планируется выпускать по 30 бронемашин Patria.

Выпуском Patria в республике занимается предприятие Defence Partnership Latvia, которое принадлежит SIA Patria Latvia (владельцем этой компании выступает зарегистрированная в Финляндии Patria ISP) и SIA Unitruck.

В 2019 году Финляндия и Латвия инициировали программу Common Armored Vehicles System (CAVS) по внедрению современной системы бронетехники, в которой также участвуют Швеция и Германия. В качестве автомобильной платформы был выбран внедорожник Patria. В августе 2021 года Латвия заказала в рамках CAVS 200 шестиколесных БТР, первые из которых она получила в конце октября того же года. Поставки техники данного типа Риге должны завершиться в 2029 году.

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