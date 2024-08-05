Протестующие в Бангладеш ворвались в здание парламента страны в Дакке. Соответствующие видеозаписи распространяются в бангладешских социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно кадрам, несколько десятков человек расположились в креслах парламентариев, положив ноги на столы. Многие стояли на столах и курили. Другие снимали происходящее на свои мобильные телефоны.

На некоторых видео также можно увидеть клубы дыма внутри зала заседаний и разбросанные на полу бумаги.

По данным СМИ Бангладеш, в последние часы на улицы столицы страны вышли тысячи людей. Сообщается о поджогах, вандализме и грабежах. Протестующие разгромили резиденцию премьер-министра, разбили статую основателя страны Шейха Муджибура Рахмана и подожгли его музей, ворвались в офис правящей партии "Авами лиг", нападали на дома представителей правящей партии, полицейские участки, офисы ведущих телеканалов.

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