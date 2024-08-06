Германия готовится к эвакуации своих граждан из Ливана через Кипр

Власти Германии собираются сегодня приступить к эвакуации своих граждан из Ливана и других стран Ближнего Востока через Кипр на фоне опасений эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом информирует Кипрская телерадиовещательная корпорация (CyBC), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в федеральной земле Нижняя Саксония к вылету в Бейрут готовы транспортные самолеты А400М. Как отмечает CyBC, в зоне потенциального конфликта проживает порядка 2 тыс. граждан Германии. Как ожидается, при необходимости они будут в течение недели эвакуированы на средиземноморский остров не только по воздуху, но также и морскими паромами.

В свою очередь, Кипрское информационное агентство сообщает о временном переезде на Кипр сотрудников посольства Швеции в Ливане, которые еще 1 августа получили от своего МИД инструкции о передислокации из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. В шведской дипмиссии на Кипре агентству сообщили, что дипломаты из посольства в Бейруте будут находиться на острове как минимум в течение августа, а в случае возникновения необходимости - и дольше.

Израильский министр транспорта Мири Регев накануне объявила о планах запуска "морских шаттлов" из Кипра в Израиль, чтобы помочь проживающим за рубежом израильтянам вернуться на родину в условиях, когда международные авиаперевозчики сокращают число полетов в Тель-Авив. Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что суда для этих целей были зафрахтованы не Кипром, а Израилем. В то же время он подтвердил готовность властей в Никосии в любой момент задействовать план "Эстия", который предусматривает эвакуацию через территорию Кипра граждан ЕС, а также третьих стран из зон обострения конфликта.

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