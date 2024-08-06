Парламент Бангладеш распущен

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины. Соответствующее решение содержится в распространенном администрацией главы государства пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании решения по итогам встречи президента с главами трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами движения "Студенты против дискриминации" национальный парламент был распущен", - говорится в пресс-релизе.

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