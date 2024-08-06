Турция готова вернуть доступ к Instagram

Правительство Турции готово восстановить доступ к Instagram в случае, если компания Meta принесет свои извинения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в Анкаре.

Он напомнил, что Instagram без предупреждения удалил некоторые публикации.

Министр добавил, что обсуждения продолжаются, и процесс находится под контролем.

Отметим, что 2 августа Турция закрыла доступ к Instagram за то, что данная платформа заблокировала публикации о лидере ХАМАС Исмаиле Хание.

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